Огромный варан ворвался в офис, устроил переполох среди сотрудниц и смутился

Двухметровый полосатый варан на полной скорости ворвался в офис курьерской компании на тайском острове Самуй, устроил переполох, распугал сотрудниц и смутился. На видео с рептилией обратило внимание издание The Mirror.

На записи с установленной в помещении камеры наблюдения видно, как женщины тихо занимаются своей работой. Затем одна из них поднимает голову на шум и замечает огромного варана. Рептилия неожиданно врывается в кадр, останавливается в конце комнаты, а женщины начинают кричать.

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Одна из сотрудниц выбежала, в то время как другая запрыгнула на ее стол, а третья спряталась в углу комнаты и начала отчаянно звать на помощь. Испуганная женщина заявила, что они приняли залезшего в офис варана за рептилию другого вида, которая часто кусает людей, и подумали, что ящер нападет на них.

«Это самое страшное, что когда-либо случалось у нас в офисе. Я пугаюсь, даже когда вижу крошечную домашнюю ящерицу, которая меньше моего пальца. Поэтому, когда в офис вбежал варан, мое сердце подпрыгнуло. Я думала, он нападет на нас», — пояснила она.

Ящерица выглядела не менее смущенной, оказавшись в непривычной для себя среде. Она забилась в угол и тяжело дышала. Сотрудники организации по спасению животных прибыли на место и помогли варану покинуть офис. Он не пострадал.

Полосатые вараны живут в каналах и прудах в крупных городах Таиланда. Они питаются рыбой, змеями, лягушками и остатками пищи, оставленными людьми. Эти вараны могут быть агрессивны, если их напугать. Их укус не сильно ядовит, но может содержать вредоносные бактерии.

Ранее сообщалось, что два гигантских варана устроили разборку на парковке перед исследовательским центром в Малайзии. На опубликованной в Twitter записи видно, как два ящера сцепились, пытаясь повалить друг друга на землю.