Главный врач московской больницы объяснил открытое письмо для антипрививочников

Главный врач московской городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко объяснил открытое письмо противникам вакцинации от COVID-19, которое подписали 11 врачей «ковидных» больниц России, в том числе и он. Его слова приводит РЕН ТВ.

Вечорко выразил уверенность, что некоторые антипрививочники могут изменить свое мнение и оценить роль вакцинации.

«Я думаю, они изменят свою точку зрения. Даже если это будет не очень много людей, мы все равно достигнем своей цели», —рассказал Вечорко.

По его словам, некоторые люди не хотят вакцинироваться из-за того, что они просто не сталкивались с коронавирусной инфекцией и не понимают, насколько она опасна. Вечорко подчеркнул, что основная часть госпитализированных с COVID-19 пациентов не были привиты.

«Можно перечислить и корь, и полиомиелит, и оспу. Человечество от этого спасла вакцина. Мы сейчас находимся пороге новой пандемии и видим, что основным средством, которое может прекратить пандемию и спасти множество жизней, является вакцинация», — подчеркнул медик.

Ранее главные врачи крупных «ковидных» больниц России пригласили на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19 известных антипрививочников. Свое послание медики адресовали известным людям. Это лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.

