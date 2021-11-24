В КПРФ раскрыли позицию Зюганова по поводу письма врачей к антиваксерам

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не является противником вакцинации от COVID-19. Политик несправедливо находится в числе адресатов письма российских врачей к антиваксерам. Данную позицию раскрыл его пресс-секретарь, первый зампред комитета Государственной Думы по информполитике Александр Ющенко в разговоре с «Российской газетой».

Он отметил, что Зюганов благодарен за приглашение в ковидные больницы, которым скорее всего воспользуется. Вместе с тем политик добавил, что если посетить больницу в Коммунарке, возглавляемую Денисом Проценко, то сложно будет узнать «общую температуру в стране» и получить представление о ситуации в красных зонах. Это привилегированное медучреждение достаточно высокого уровня, напомнил он.

В свою очередь, Ющенко обратил внимание, что письмо адресовано именно противникам вакцинации. «Зюганов всегда откликается на приглашения, кроме того, он заинтересован в развитии здравоохранения. Но с точки зрения адресности — письмо не к нему», — уточнил пресс-секретарь КПРФ.

24 ноября было опубликовано письмо, авторами которого являются 11 главврачей российских ковидных больниц. Послание было адресовано «лидерам мнений» противников прививок, критиковавших вакцинацию против COVID-19 и ограничительные меры.