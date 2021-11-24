По игре Mass Effect снимут сериал

Компания Amazon Studios планирует снять телевизионный сериал по франшизе видеоигр Mass Effect. Об этом сообщает Deadline.
В настоящее время проект находится на стадии переговоров со студией Electronic Arts, владеющей правами на видеоигры серии. Подробности проекта не раскрываются.
Mass Effect — серия видеоигр в жанре action RPG. Их действие разворачивается в XXII веке. Первая часть игры вышла в ноябре 2007 года, последняя на данный момент — Mass Effect: Andromeda — появилась в марте 2017 года. В конце 2020-го Electronic Arts анонсировала выход новой части.
Ранее сообщалось, что Amazon снимет сериал по мотивам «Властелина Колец». Шоу станет самым дорогим в истории.