Представитель уехавшего в Белоруссию Моргенштерна рассказал о его планах

Уехавший в Белоруссию хип-хоп-исполнитель Алишер Моргенштерн выступит 26 ноября в Москве. Планы рэпера раскрыл его концертный директор, передает Daily Storm в своем Telegram-канале.

«У меня есть график. Смотрите на него и думайте, что все именно так. Если будут изменения в графике, мы вам сообщим», — рассказал представитель артиста.

Отмечается, что московский концерт рэпера пройдет в клубе Gipsy.

Ранее стало известно, что Моргенштерн отправился в Белоруссию для участия в частном мероприятии. Это произошло на фоне обвинений главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях. Портал URA.RU со ссылкой на источник предположил, что из Белоруссии Моргенштерн не вернется в Россию.

Накануне адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин объявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после выступления Бастрыкина.