Адвокат Моргенштерна ответил на слухи о побеге рэпера из России

Адвокат рэпера Моргенштерна Сергей Жорин в разговоре с «Лентой.ру» ответил на слухи о том, что его доверитель сбежал из России после обвинения со стороны председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина в том, что артист торгует наркотиками в социальных сетях.

«Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть данное сообщение, просто потому что ничего не знаю о местонахождении Моргенштерна, — сказал правозащитник. — Связывался ли он со мной после заявления Бастрыкина, сказать не могу, поскольку это является адвокатской тайной».

Ранее адвокат заявил, что опасается давления правоохранителей на своего доверителя после заявления Бастрыкина.

19 ноября стало известно, что творчество Моргенштерна снова изучат на наличие в нем пропаганды наркотиков. Хип-хоп-артиста проверят по части 3 статьи 230 УК РФ («Склонение несовершеннолетнего к употреблению наркотических веществ»). Предметом экспертизы СК стало видео на песню Раblо. Также будут изучены соцсети членов съемочной команды Моргенштерна: рекламщика Артема Клюшина, который занимался распространением клипов музыканта в интернете, и оператора Александра Романова.