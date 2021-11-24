Акции важнейшего банка в мире упали в цене после шутки о коммунизме

Цена акций американского банка JPMorgan Chase, признанного важнейшим в мире, снижается до начала торгов 24 ноября. Стоимость бумаг на бирже в Нью-Йорке падает примерно на 0,5 процента до отметки в 167,51 доллара, после того как на закрытии 23 ноября она составляла 168,28 доллара.

Накануне глава банка Джейми Даймон пошутил, что его организация собралась пережить коммунизм в Китае. Высказывание Даймона было связано с тем, что в этом году одновременно отмечается 100-летие Коммунистической партии Китая (КПК) и работы JPMorgan Chase в стране.

«Могу поспорить, мы продержимся дольше», — заявил банкир, добавив, что не смог бы произнести нечто подобное в Китае, где у банка есть филиалы в крупнейших городах — Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу. По словам Даймона, он по-прежнему заинтересован в ведении бизнеса в Китае и расширении своего присутствия в стране.

23 ноября JPMorgan Chase был признан важнейшим банком для мировой финансовой системы. Соответствующую оценку дал Совет по финансовой стабильности (FSB), объединяющий представителей центральных банков стран-участниц G20.

