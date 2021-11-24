Российские врачи заявили о появлении новых симптомов COVID-19 у детей

Врач Ларионова: у детей с COVID-19 появляется боль в суставах, воспаление слизистых и сыпь

В Курганской области у детей на фоне COVID-19 появляется сыпь, боли в суставах и воспаление слизистых. Новые симптомы назвали заместитель главврача по медицинской части областной детской больницы Светлана Ларионова и врио директора департамента здравоохранения региона Алексей Сигидаев, сообщает Ura.ru.

«Также это могут быть кашель, повышенная температура, которая не подается действию жаропонижающих средств. Это боль в суставах, воспаление слизистых. Клиника похожа на гастроэнтериты, когда есть боль в животе, жидкий стул», — рассказала Ларионова.

Российский врач подчеркнула, что подобная симптоматика говорит о тяжелом течении заболевания. При этом все зависит от своевременности лечения, заявила специалист.

Ларионова также порекомендовала прививать детей от гриппа, потому что, согласно исследованиям, вакцинированные дети легче переносят вирусные инфекции. Помимо этого, благодаря прививке от гриппа у несовершеннолетних реже возникают осложнения, приводящие к пневмониям и бронхитам. Это происходит из-за того, что вакцинация помогает организму подготовить иммунитет, объяснила медик.

По словам врио директора Депздрава Курганской области Сигидаева, в соседних регионах несовершеннолетние пациенты с COVID-19 лежат на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«Надо обучать свою иммунную систему адекватно отвечать. У ребенка иммунная система может адекватно отвечать двумя путями — либо ребенок болеет постоянно, либо это вакцинация», — заявил он.

Ранее эпидемиолог Горелов назвал встречающийся у каждого пятого ребенка симптом COVID-19. По его словам, это поражение желудочно-кишечного тракта — с распространением дельта-штамма доля детей с такими симптомами выросла с 2 до 20 процентов.

