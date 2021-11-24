Названа реальная цель отработки США ядерного удара по России

Реальная цель отработки Соединенными Штатами ядерных ударов по России — это демонстрация собственной силы и попытка вернуть себе утраченный имидж самой сильной державы и гегемона. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Они потерпели сокрушительное поражение в Афганистане, позорно бежали и потеряли уважение к американской армии как к самой сильной армии мира. Сегодня многие страны смотрят на американцев с пренебрежением: они 20 лет были в Афганистане и 20 лет боролись против "Талибана" (террористическая организация, запрещена в РФ), но проиграли и так позорно покинули страну, бросая оружие и боевую технику», — сказал Литовкин.

По словам эксперта, с помощью отработки ядерных ударов и прохода кораблей в Черном море в Вашингтоне пытаются показать, что Америка снова на коне. Он назвал подобные действия США «балансированием на канате между позором и величием» и подчеркнул, что Вашингтону не удастся кого-то обмануть и доказать свое величие, ведь сейчас у них немало конкурентов: Россия, Китай, Индия и Турция. «Так что имидж великой страны, великой армии вернуть им вряд ли удастся в ближайшее время», — отметил он.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в ноябре стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил США отработали возможный ядерный удар по России. Министр также указал на существенный рост активности американских самолетов в непосредственной близости от границ страны.