В России ответили на обвинения США фразой «кто к чьим границам приближается»

Экс-замглавы МИД России и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе ответил на обвинения США в стягивании войск к границе с Украиной. Он рассказал «Известиям», что РФ постоянно видит маневры вблизи своих границ.

Как сообщает издание, Киев пытается применить на востоке вооружение, полученное из-за рубежа, и перебрасывает на юго-восток новые воинские части.

Орджоникидзе отметил, что Россия не отрабатывает в открытую нанесение ядерных ударов по территории США.

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«Мы не проводим военно-морских учений агрессивного характера возле их границ, не отрабатываем пуски, нацеленные непосредственно на их территорию. Вопрос, кто к чьим границам приближается. Мы постоянно видим маневры вблизи наших рубежей. И несмотря на то, что Украину не принимают в НАТО, ее фактически делают частью этого блока, размещают там вооруженные силы стран альянса, армия вооружается натовским оружием по натовским стандартам. Фактически здесь нет принципиальной разницы между формальным членством Украины в НАТО и тем, что реально сейчас там происходит», — сказал он.

23 ноября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США в ноябре отработали возможный ядерный удар по России. По его словам, в целом в ноябре российские военные зафиксировали существенный рост активности американских самолетов в непосредственной близости от границ страны. Перед этим стало известно, что в США обсуждается возможность отправки военных советников и вооружения на Украину на фоне предполагаемой концентрации российских войск у границы.

Ранее в ноябре президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги обвинил Киев в провокациях в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина отказывается от выполнения Минских соглашений и договоренностей «нормандской четверки» и продолжает применять в регионе запрещенное вооружение.