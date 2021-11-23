В США пообещали без колебаний действовать против России из-за Украины

Представитель Госдепа Прайс: США готовы противостоять России, и мы не будем колебаться

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс пообещал, что США будут без колебаний действовать против России по вопросу Украины. Его цитирует РИА Новости.

«С самого начала работы нынешней администрации мы продемонстрировали, что мы готовы и способны использовать ряд инструментов, чтобы противостоять вредной деятельности России, и мы не будем колебаться, используя эти инструменты по мере надобности и в будущем», — сказал Прайс.

Ранее Прайс заявил, что США в ближайшие дни будут консультироваться с союзниками, в том числе, вероятно, с НАТО, по России и Украине. Действия России вблизи границ Украины он назвал вызывающими беспокойство.

22 ноября издание Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что в 2022 году Россия нападет на Украину с трех сторон: с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ответило, что Госдеп США распространяет ложную информацию о том, что Россия готовится напасть на Украину.