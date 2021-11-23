США одобрили объяснения президента Болгарии своих слов о российском Крыме

США одобрили объяснения президента Болгарии Румена Радева своих слов о принадлежности Крыма. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, передает РИА Новости.

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«Мы приветствуем разъяснение президента Радева, в котором он подтвердил приверженность территориальной целостности Украины», — сказал Прайс. По его словам, болгарский лидер «ясно дал понять, что Крым принадлежит Украине». Он добавил, что США никогда не признают полуостров российской территорией.

18 ноября Радев назвал Крым частью России в предвыборных дебатах со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым. Он указал, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта. Позже пресс-служба президента объяснила, что с юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и Болгария неоднократно выражала поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам проведенного референдума. Подавляющее большинство стран мира, в том числе партнеры Москвы по Евразийскому союзу, не признают смену принадлежности полуострова. Поддержали позицию России Афганистан, КНДР, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и Палестина.