«Пророссийский» президент Болгарии победил на выборах

Президент Болгарии Румен Радев победил на выборах и добился своего переизбрания. Об этом сообщает болгарский телеканал News.bg.

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Подсчет голосов еще идет, однако экзитполы показывают, что действующий лидер набрал от 66 до 67 процентов голосов. Его соперник Анастас Герджиков, по предварительным данным, получил чуть более 30 процентов. Опросы общественного мнения демонстрируют явку в районе 30 процентов.

Во время предвыборной гонки, Герджиков часто называл болгарского лидера «пророссийским» и обвинял того в симпатиях к Кремлю. Причиной этому, в частности, стало признание Радева в том, что Крым в настоящий момент принадлежит России, а Болгария должна занять прагматичную позицию в отношениях с Москвой.

По итогам второго тура Радев констатировал, что Болгария прошла испытание демократией и не поддалась на попытки спровоцировать этнические конфликты в ходе выборов. Он отметил, что болгарский народ показал свое стремление к переменам, желанию пресечь коррупцию, грабеж и беззаконие.

Ранее Радев заявил, что у Софии не может быть вражды с Москвой. Он подчеркнул важность российско-болгарского диалога. По его словам, политика введения новых антироссийских санкций из-за Крыма не дает никакого эффекта.

