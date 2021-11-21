В Болгарии заявили о пройденном испытании демократией

Действующий президент Болгарии Румен Радев заявил по итогам второго тура выборов главы государства, что страна прошла испытание демократией. Он, согласно еxit poll, одержал победу во втором туре, передает РИА Новости.

По словам лидера, беспрецедентный месяц с президентскими и парламентскими выборами показал стремление народа к переменам, желанию пресечь коррупцию, грабеж и беззаконие. Ожидание того, что граждане устанут от выборов и захотят вернуться «к привычному старому» не оправдались, добавил он, а фейковым новостям и пропаганде не удалось оттолкнуть население от голосования.

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«Болгария прошла это испытание демократией. Она не поддалась попыткам этнического разделения. Разум и патриотизм взяли верх над апатией и ложью», — подчеркнул Радев.

Действующий болгарский лидер побеждает во втором туре голосования с результатом около 64% голосов избирателей, его оппонент Анастас Герджиков получил 34% голосов, порядка 2% избирателей голосовали против всех.

Ранее Румен Радев оценил возможность вражды с Россией. По его мнению, Москва не может быть врагом Софии. Глава государства подчеркнул важность диалога в отношениях между странами. Он отметил, что во внешней политике необходим прагматизм, а политика введения новых антироссийских санкций из-за Крыма не дает никакого эффекта.

