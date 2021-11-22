В Болгарии объяснили слова президента Радева о российском Крыме

В Болгарии прокомментировали высказывание президента Румена Радева о принадлежности Крыма. Об этом сообщает радио BNR.

Материалы по теме Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым? Лишь бы не было страны. 30 лет назад власть и народ решали судьбу СССР. Почему никто не захотел спасать Союз?

Пресс-служба Радева объяснила, что с юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и Болгария неоднократно выражала поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Однако президент отметил, что сейчас полуостров находится под контролем России, и более чем ясно, что вопрос нельзя решить силовыми методами. Тем не менее, добавили в администрации Радева, болгарский лидер неоднократно выражал озабоченность из-за ситуации, которая приводит к напряженности в международных отношениях, особенно в Черноморском регионе.

18 ноября Радев, претендующий на второй президентский срок, назвал Крым частью России в предвыборных дебатах со своим главным оппонентом Анастасом Герджиковым. Он указал, что внешней политике необходим прагматизм, а антироссийские санкции, введенные из-за Крыма, не дают никакого эффекта. На следующий день МИД Украины вызвал посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева и потребовал опровергнуть слова главы государства. В украинском ведомстве заявили, что такие высказывания не способствуют развитию отношений.

Крым присоединился к России в марте 2014 года по результатам проведенного референдума. Подавляющее большинство стран мира, в том числе партнеры Москвы по Евразийскому союзу, не признают смену принадлежности полуострова. Поддержали позицию России Афганистан, КНДР, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Сирия, Судан и Палестина.

