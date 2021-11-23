Шойгу заявил об отработке бомбардировщиками США ядерного удара по России

Стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США в ноябре отработали возможный ядерный удар по России. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«В ходе учения стратегических сил США "Глобал тандер" 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений», — пояснил глава российского Минобороны.

По его словам, в целом в ноябре российские военные зафиксировали существенный рост активности американских самолетов в непосредственной близости от границ страны. Так, за месяц ВВС США совершили около 30 вылетов к российским границам, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров», — подчеркнул Шойгу.

Ранее в ноябре Минобороны сообщило, что интенсивность воздушной разведки стран НАТО вблизи российских границ в Черном море продолжает расти. Так, за сутки 12 ноября три патрульных самолета P-8А «Посейдон» ВМС США вылетали с авиабазы на острове Сицилия (Италия), французский самолет-разведчик С-160G «Габриэль» — с авиабазы в Румынии, и еще два американских самолета-разведчика летели с баз на Крите и Кипре.