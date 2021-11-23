В США рассказали о консультациях с Украиной

Нед Прайс: США регулярно консультируются с Украиной по ее оборонным потребностям

США регулярно консультируются с Украиной по ее оборонным потребностям, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы регулярно консультируемся и ведем диалог с нашими украинскими партнерами относительно их оборонных потребностей. На данный момент объявить или анонсировать нам нечего», — сказал он.

22 ноября издание Bloomberg со ссылкой на источники в спецслужбах писало, что в 2022 году Россия нападет на Украину с трех сторон: с полуострова Крым, со стороны российско-украинской границы и с территории Белоруссии. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ответило, что Госдеп США распространяет ложную информацию о том, что Россия готовится напасть на Украину.

