В США отработали ядерный удар по России

В ноябре стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США отработали возможный ядерный удар по России. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, его цитирует ТАСС.

В ходе учения стратегических сил США «Глобал тандер» 10 стратегических бомбардировщиков отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с западного и восточного направлений Сергей Шойгу Глава Минобороны России

Шойгу добавил, что в целом в ноябре российские военные зафиксировали существенный рост активности американских самолетов в непосредственной близости от границ страны. За месяц ВВС США совершили около 30 вылетов к российским границам, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Минимальное удаление от нашей государственной границы составило 20 километров Сергей Шойгу Министр обороны России

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Что избавит россиян от «ядерного пепла» над головами?

Российская система противоракетной обороны (ПРО) С-550 избавит от образования «ядерного пепла» над головами жителей России при перехвате ракет противника, например США. Такое мнение высказывал военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин. Он отметил, что С-550, вероятно, работает по принципу кинетического перехвата целей.

По его словам, «в случае с системой ПРО в СССР перехват ядерных боеголовок над Центральным промышленным районом страны осуществлялся встречным ядерным взрывом». При этом в настоящий момент «обломки боеголовки будут фонить, но не так, как если бы им все же удалось у нас над головами взорвать свой заряд».

Позже в ноябре заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков раскрыл точность предназначенных для России американских ядерных бомб в Европе. Он заявил, что круговое вероятное отклонение авиабомб семейства B61 предыдущих поколений, обладавших парашютной системой, составляло 400 метров. По его словам, оснащение современных B61 оборудованием для самонаведения Joint Direct Attack Munition (JDAM) существенно уменьшило их КВО и повысило вероятность поражения цели.

Бомбы для ударов по России

В начале ноября американский журнал Popular Mechanics сообщил, что мериканские истребители пятого поколения F-35A Lightning II получат термоядерные бомбы B61-12 для нанесения ударов по России. B61-12 представляет собой тактическую ядерную бомбу, предназначенную для высокоточного поражения защищенных укрытий противника.

На какие цели мог бы сбросить ядерную бомбу F-35A? Благодаря подавляющей неядерной огневой мощи Америки трудно представить, чтобы США использовали ядерное оружие против неядерных целей. Одной из его целей может быть российский командный пункт управления ракетным вооружением, нанесение по которому ядерного удара разорвет цепочку командования между Москвой и ее тактическими ядерными силами Popular Mechanics

В публикации уточнялось, что B61-12 может использоваться для уничтожения штабных частей, складов с оружием и пунктов сбора вооруженных сил. Издание допускает, что использование тактического ядерного оружия может спровоцировать применение стратегического.

При этом в начале октября истребители-бомбардировщики F-35A Военно-воздушных сил (ВВС) США в рамках испытаний сбросили макет ядерной бомбы B61-12 на полигоне Тонопа в Неваде. Два сброса осуществили на разной высоте и скорости. Тесты, которые прошли в конце сентября, стали завершающим этапом летных испытаний нового боеприпаса. Как сообщало издание The Drive, новую бомбу планировали использовать на F-35 к 2022 году, но позже представители ВВС США заявили, что испытания B61-12 завершатся позже.

Ядерная политика США

В начале ноября издание Politico со ссылкой на источники в Белом доме сообщало, что команда по национальной безопасности президента США Джо Байдена в ближайшее время рассмотрит возможность не применять ядерное оружие первыми.

Помощники Байдена изучат возможность объявить о том, что «единственной целью» ядерного арсенала США является сдерживание ядерного конфликта, а не использование его в ответ на обычные военные действия. В материале говорится, что Пентагон выступает против этих возможностей в связи с предполагаемым «наращиванием вооружений Россией и Китаем».

The Washington Post также сообщала, что администрация США проведет серию встреч в закрытом формате, которые будут посвящены изменению действующей ядерной политики. Сам Байден поддерживал идею о том, чтобы обновить стратегию США в отношении ядерных вооружений. Кроме того, в 2017 году он ставил под сомнение идею о том, что американской стороне когда-то понадобится наносить ядерный удар первой.