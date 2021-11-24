Глава важнейшего в мире банка извинился за шутку про коммунизм

Глава банка JPMorgan Даймон извинился за шутку о коммунизме в Китае

Глава банка JPMorgan Chase Джейми Даймон извинился за шутку о том, что его организация собралась пережить коммунизм в Китае, пишет Reuters.

«Я сожалею, мне не следовало давать такой комментарий. Я пытался подчеркнуть силу и долговечность нашей компании», — отметил он. Даймон признал, что он «никогда не должен легкомысленно или неуважительно говорить о другой стране или ее руководстве».

После шутки Даймона акции банка, накануне признанного важнейшим в мире, падали еще до начала торгов и продолжили снижение 24 ноября. К моменту подготовки материала бумаги на бирже в Нью-Йорке теряли 0,7 процента, стоимость составляла 167,09 доллара.

Шутка Даймона была связана с тем, что в этом году одновременно отмечается 100-летие Коммунистической партии Китая (КПК) и работы JPMorgan Chase в стране. «Могу поспорить, мы продержимся дольше», — заявил ранее банкир.

23 ноября JPMorgan Chase был признан важнейшим банком для мировой финансовой системы. Соответствующую оценку дал Совет по финансовой стабильности (FSB), объединяющий представителей центральных банков стран-участниц G20.