Путин обсудит с кабмином уровень зарплат части бюджетников

Президент России Владимир Путин 24 ноября обсудит с правительством обеспечение установленного указами главы государства уровня заработной платы отдельных категорий бюджетников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«24 ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема встречи - обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы», — говорится в сообщении.

Президент заявил, что оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой, необходимо учитывать доходы каждого конкретного специалиста, «а не только усредненные показатели». При этом он подчеркнул, что возникающие трудности необходимо «постоянно анализировать».

Помимо этого, будет рассмотрен ряд актуальных текущих вопросов. Глава государства также поручил «отдельно посмотреть, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение уровня заработных плат сотрудников и руководителей учреждений». Двойное и непрозрачное толкование параметров при начислении зарплат бюжетникам недопустимо, а сама методика исчисления нуждается в совершенствовании, заявил тогда Путин.

