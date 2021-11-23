Путин запретил отправлять сотрудников с детьми на сверхурочные работы

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий организациям привлекать к сверхурочным работам сотрудников с детьми из ряда категорий без их согласия. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о работе в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в ночное время. Таких сотрудников можно отправлять в командировки, только если они письменно подтвердили свое согласие.

Ограничения касаются граждан, которые воспитывают трех или более детей в возрасте до 18 лет, причем младшему не исполнилось 14 лет. Также под него попадают родитель-одиночка или опекун, воспитывающий ребенка до 14 лет, и родитель ребенка, другой родитель которого работает вахтовым методом.

Аналогичные условия вводятся также для инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и граждан, осуществляющих уход за больными членами их семей.

Накануне, 22 ноября, Путин утвердил закон о другом изменении в Трудовом кодексе, которое касается электронного документооборота. Оно позволит работникам устраиваться на должности в других регионах, проходить собеседование удаленно и заключать трудовые договоры. А в конце прошлой недели внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума на 8,6 процента.

