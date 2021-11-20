Путин рассказал о зависимости экономики от духовности общества

Экономика и связанные с ней вопросы зависят от духовных начал общества, заявил президент России Владимир Путин. По его мнению, именно они служат объединяющим основанием. Слова главы государства цитирует ТАСС.

«И сама экономика, и все, что с ней связано, зависит от духовных начал любого общества, которые объединяют это общество в одно единое целое. И только объединяясь в это целое, общество и государство добиваются успехов», — рассказал Владимир Путин на встрече с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, приуроченной к 75-летию церковного деятеля.

При этом президент заметил, что успехи в области экономики лежат в основе благополучия страны и повышения обороноспособности и безопасности. Патриарха Владимир Путин наградил орденом Святого апостола Андрея Первозванного, во время встречи отметил его усилия по укреплению Русской православной церкви.

Сам предстоятель РПЦ назвал Россию лидером свободного мира. «Мы действительно свободная страна. Это реальный факт. Представляю, какая будет реакция с разных сторон на эти мои слова, но я могу доказать, что Россия сегодня — действительно лидер свободного мира», — указал патриарх.

