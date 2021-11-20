Патриарх Кирилл награжден орденом Андрея Первозванного

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которому в субботу, 20 ноября, исполнилось 75 лет, награжден орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

Во время встречи в Кремле президент поздравил патриарха с днем рождения и отметил его усилия по укреплению Русской православной церкви. «Сегодня ее голос вновь приобрел огромное значение, к нему прислушиваются, ему доверяют, — заявил Путин. — И это во много результат ваших личных усилий и неустанных пасторских трудов».

