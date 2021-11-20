Патриарх Кирилл рассказал о причинах раскола православной церкви на Украине

Попытки расколоть православную церковь на Украине связаны с политическими целями нынешних властей бывшей советской республики. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявил глава Русской православной церкви (РПЦ), патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его слова передает ТАСС в субботу, 20 ноября.

«Цель только одна — [быть] как можно дальше от России и от Русской православной церкви, а это политическая цель, не духовная», — сказал он. Патриарх добавил, что для него не существует разделения на страны и народы, а «есть паства Русской православной церкви».

В 2018 году после так называемого объединительного собора в Киеве на Украине произошел церковный раскол. По инициативе тогдашнего президента Петра Порошенко и при участии предстоятеля Константинопольской православной церкви (КПЦ) Вселенского патриарха Варфоломея раскольнические движения — Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) и Украинская православная церковь Киевского патриархата УПЦ КП) — образовали так называемую Православную церковь Украины (ПЦУ), получившую от КПЦ томос об автокефалии и перешедшую по его подчинение. Большинство православных церквей мира, в том числе РПЦ и входящая в ее состав каноническая Украинская православная церковь, не признали новую религиозную структуру.