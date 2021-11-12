Порошенко назвали последователем сатаны из-за гонений на церковь

Глава информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (УПЦ) митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал бывшего президента Украины Петр Порошенко последователем сатаны. Об этом сообщает РИА Новости.

«Для гонителей существует ловушка, которую никто из них не замечает. Когда они борются с церковью, то неминуемо становятся богоборцами - последователями сатаны, место которого в вечном аду», — считает священнослужитель.

По словам митрополита Климента, Порошенко вместе с Константинопольским патриархом Варфоломеем устраивал гонения на Украинскую православную церковь. Так, в 2018 году по их инициативе две раскольнические организации Украины создали одну структуру – «Православную церковь Украины» (ПЦУ), которая впоследствии получила грамоту о независимости. После признания Константинопольским патриархатом украинских раскольников значительно усилилось давление на каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), к которой относят себя большинство верующих украинцев.

Очередной раскол в украинском православии произошел 20 июня 2019 года. После собора, на котором было объявлено о восстановлении УПЦ КП, почетный патриарх Филарет заявил, что в стране снова существуют три православные церкви. Иерарх подчеркнул, что объединительный собор 15 декабря 2018 года, на котором была создана ПЦУ, был «не украинский, а греческий». По его словам, представители Константинопольского патриархата выступали против независимости украинской церкви, а от него требовали прийти на собор без знаков патриаршества.