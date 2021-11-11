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Патриарх Кирилл раскритиковал российские СМИ за использование иностранных слов

Патриарх Кирилл: использование в речи вульгаризмов стало опасным для развития языка
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Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Заимствование и использование в речи иностранных слов стало представлять опасность для развития русского языка. Об этом, как сообщает официальный сайт московского патриархата, заявил на Международном съезде учителей и преподавателей русской словесности патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Отдельно глава РПЦ раскритиковал российские СМИ.

«Подобную печальную картину приходится наблюдать и в средствах массовой информации, — сказал патриарх. — Как мы знаем, у нас в стране давно действует закон "О государственном языке", предписывающий сопровождать иностранные слова и выражения, употребляемые в публичном пространстве, адекватным смысловым переводом на русский язык. Но как быть со словами, написанными вроде бы кириллицей, но при этом являющимися транслитерацией английских слов?»

Он также назвал практику заимствования иностранных выражений и даже целых синтаксических конструкций «нездоровой модой», заметив, что особенно заметно она проявляется в массовой культуре и в молодежной речи. Там, по его мнению, «обильно присутствуют так называемые вульгаризмы», под которыми глава РПЦ подразумевает неуместные заимствования из иностранного языка, преимущественно английского.

Патриарх задался вопросом о том, действительно ли молодежи не хватает русских слов для выражения своих мыслей. Также он предложил выработать правовой или общественный механизм регулирования этой проблемы, чтобы «исправлять ситуацию там, где это возможно».

Ранее глава РПЦ назвал сохранение православия условием для сохранения России. Он призвал бога хранить российские вооруженные силы, умудрять власть, а также помогать российскому народу сохранять свою независимость и суверенитет.

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