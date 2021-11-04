Патриарх Кирилл назвал условие сохранения России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время литургии в храме Христа Спасителя в День народного единства назвал главное условие для сохранения России, передает «Интерфакс».

Начав службу в церкви, глава РПЦ призвал бога хранить российские вооруженные силы, умудрять власть, а также помогать российскому народу сохранять свою независимость и суверенитет. Кирилл выразил уверенность, что «если сохраним православие, то сохраним и Россию», при этом «если будем жить по законам православия, никто не будет чувствовать себя обиженным».

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Священнослужитель добавил, что сейчас перед «очами нашего народа» воздвигается множество соблазнов и ложных идеалов, которые призывают к тому, чтобы народ отказался от веры и свернул со своего исторического пути. О каких именно соблазнах идет речь, патриарх не уточнил.

В конце октября Кирилл раскритиковал «капиталистическое евангелие». По его словам, созидание гармоничного мира невозможно без понимания того, что любую деятельность, в том числе экономическую, нужно строить на прочной нравственной основе. «Стремление к самообогащению как высшей цели жизни, как и самодовольный социальный эгоизм, — противны христианскому мировоззрению», — провозгласил он.

Также Кирилл говорил, что войны XX века были посланы России в наказание. Он отметил, что «у нас есть грехи, за многие из которых мы пострадали, искупив их кровью». По утверждению патриарха, одним из них является богоотступничество, которому подверглись Россия и народ в XX веке. Это произошло не потому, что бог жесток, а потому, что это «преступление, связанное с изменой веры», не могло остаться безнаказанным, добавил предстоятель РПЦ.