Патриарх Кирилл впервые высказался об опальном отце Сергии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл (настоящее имя — Владимир Гундяев) впервые высказался об опальном отце Сергии (Николай Романов), который находится в московском СИЗО под арестом. Слова лидера Русской православной церкви передает URA.RU.

«Есть что-то не совсем нормальное в его поведении. Такого рода люди время от времени появляются — одержимые манией величия, с повышенными требованиями к окружающим в отношении собственной персоны, со стремлением непременно лидерствовать, причем это стремление иногда сопровождается требованиями тоталитарного характера», — отметил патриарх. Он предположил, что задержанный страдает «духовным заболеванием».

Патриарх Кирилл добавил, что действия Сергия не нанесли Русской православной церкви урона.

Бывший схимонах Сергий был задержан в ночь на 29 декабря 2020 года. Среднеуральский женский монастырь, в котором он находился, взяли штурмом, территорию вокруг храма на время оцепили. Причиной задержания стал размещенный в YouTube ролик, в котором Сергий призывает своих сторонников «умереть за Россию». Он также выступал с публичным отрицанием коронавируса и проклинал желающих закрыть храмы на период пандемии. Ему предъявлено обвинение по статьям 148 («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий»), 330 («Самоуправство») и 110.1 («Склонение к самоубийству») УК РФ.