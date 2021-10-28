Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Медведева церковным орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева орденом преподобного Сергия Радонежского II степени за помощь в восстановлении Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального монастыря в Московской области. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Глава РПЦ выразил Медведеву признательность за труды и выразил надежду, что он и дальше будет «продолжать свое многополезное делание».

Медведев в ответ поблагодарил патриарха за награду. «Скажу совсем просто: если на различных постах в различных качествах я хоть как-то способствовал укреплению позиций Русской Православной Церкви в нашей стране и за ее пределами, то я, конечно, этому несказанно рад», — сказал он, получив церковный орден.

Ранее патриарх Кирилл заявил, что духовное возрождение России стало возможно в том числе благодаря энергетическому сектору российской промышленности. Большую роль в развитии страны при этом сыграли заслуги «Газпрома», указал он.