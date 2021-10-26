Патриарх Кирилл раскритиковал «капиталистическое евангелие»

Созидание гармоничного мира невозможно без понимания того, что любую деятельность, в том числе экономическую, нужно строить на прочной нравственной основе. Об этом патриарх Московский и всея Руси Кирилл (настоящее имя — Владимир Гундяев) рассказал в интервью французской редакции журнала Forbes. Выдержки из него опубликованы на сайте партриархии.

Глава РПЦ напомнил, что коммунизм привел к тому, что за веру были казнены сотни тысяч верующих, а также раскритиковал «капиталистическое евангелие». «Уже сейчас мы видим, что христиане западных стран в своем следовании евангельским идеалам умеренности в материальных благах и жертвенному служению ближним все менее вписываются в идеальную картину мира потребления», — подчеркнул патриарх Кирилл.

«Стремление к самообогащению как высшей цели жизни, как и самодовольный социальный эгоизм, — противны христианскому мировоззрению. И стимулирует эти стремления, как мне представляется, не экономическая наука, для которой абсолютизация тех или иных факторов нехарактерна по природе. Скорее эту роль выполняют финансово-экономические элиты, транснациональные корпорации», — сказал он.

Патриарх Кирилл указал, что нравственной основой для православных всегда было Священное Писание и церковная традиция. «Российскому государству удалось во многом преодолеть последствия экономического и социального коллапса 1990 годов, и я верю, что это было бы невозможно без Божией милости к нашему народу, прошедшему через времена гонений за веру», — добавил глава РПЦ. Он посчитал, что именно духовное возрождение народа заложило основу положительных явлений в экономике 2000-х.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин провозгласил конец эпохи капитализма. «Все говорят, что существующая модель капитализма, а это сейчас основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя», — сказал он. Возможности для выхода «из клубка все более запутанных противоречий» в ее рамках подошли к концу, добавил президент. По его мнению, самым разумным принципом мировоззрения в предстоящий период переустройства в мире следует считать умеренный консерватизм.