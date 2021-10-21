Патриарх Кирилл оценил перспективы христианства в виртуальном пространстве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался о перспективах христианства в виртуальном пространстве. Оценку ситуации он дал во время встречи с участниками IX Международного фестиваля православных СМИ «Вера и Слово», передает ТАСС.

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что полноценное христианство в виртуальном пространстве невозможно. «Сын Божий не для того сошел на Землю и воплотился, принял человеческую природу, чтобы его ученики через две тысячи лет превратили его подвиг в виртуальную реальность», — пояснил он.

При этом патриарх отметил, что вопрос участия верующих в богослужениях посредством удаленной связи может потребовать дальнейшего изучения.

Он также рассказал, что сегодня к задачам церкви относится помощь людям «в сохранении правильного подхода к использованию результатов развития науки и технологий». «Все эти новые вызовы, это своего рода экзамен на нашу способность актуализировать христианские убеждения», — добавил патриарх.

Ранее предстоятель РПЦ во время богослужения в Богоявленском кафедральном соборе в Москве высказался о пагубном увлечении людей социальными сетями. Он назвал «реальной болезнью» стремление молодежи совершать экстремальные поступки ради положительных оценок в соцсетях.

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