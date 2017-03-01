Патриарх Кирилл рассказал прихожанам о страшных поступках ради лайков в соцсетях

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время богослужения в Богоявленском кафедральном соборе в Москве высказался о пагубном увлечении людей социальными сетями. Речь опубликована на официальном YouTube-канале патриархии.

Глава Русской православной церкви назвал «реальной болезнью» стремление молодых людей совершать экстремальные поступки ради положительных оценок в соцсетях.

«Для определения такой поддержки используется английское слово "лайк". Так вот, некоторые молодые люди не видят никакой иной цели в жизни, как собирание этих лайков, и если таковых нет, то воспринимают это как личную трагедию», — заключил патриарх.

Речь патриарха была посвящена смертным грехам. Рассказом о соцсетях он проиллюстрировал, к чему побуждает тщеславие.