Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал Россию лидером свободного мира, его слова передает РИА Новости.

«Мы действительно свободная страна. Это реальный факт. Представляю, какая будет реакция с разных сторон на эти мои слова, но я могу доказать, что Россия сегодня — действительно лидер свободного мира», — указал патриарх.

По мнению предстоятель Русской православной церкви, сейчас свободна от влияний извне, а в развитии выбирает свой собственный путь, что может стать примером для других государств. Текущие проблемы, по версии патриарха, «решаемы», а никакой острой темы для непримиримых противоречий нет.

«Считаю, что это милость Божия. А существующее разномыслие — нормальное разномыслие, не разрушающее основы человеческой жизни, государственного бытия, духовной жизни, — создает почву для творческого столкновения мнений, в результате которого могут появиться новые идеи, новые проекты, направленные на дальнейшее развитие нашего Отечества», — предполагает патриарх.

Президент Владимир Путин 18 ноября подчеркнул, что Россия — это миролюбивое государство. Притом он добавил, что внешняя политика должна впредь служить обеспечению благоприятных условий для развития и безопасности страны.