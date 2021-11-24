SWIFT: рубль вернулся в топ-20 самых популярных валют мира, увеличив долю до 0,2 процента

Рубль в октябре вернулся в топ-20 самых популярных мировых валют, увеличив свою долю до 0,2 процента в международных расчетах. Об этом свидетельствуют данные системы межбанковских переводов SWIFT, пишет РИА Новости.

В сентябре рубль выпал из рейтинга, уступив место венгерскому форинту. По словам начальника управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василия Карпунина, на восстановление рублем своих позиций в прошлом месяце сказалось сразу несколько факторов, включая рост цен на сырьевые товары и положение российской валюты на пространстве Евразийского экономического союза.

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«Рубль по-прежнему остается основной региональной валютой на пространстве ЕАЭС. Кроме того, в рубле сейчас одна из самых высоких реальных процентных ставок по сравнению с большинством других ключевых валют», — сказал эксперт.

Первое место среди самых популярных валют занимает доллар, однако его доля за месяц сократилась на 0,29 процентного пункта — до 39,16 процента. На втором строчке разместился евро с долей в 38,07 процента против 37,9 процента месяцем ранее. На третьем месте оказался фунт стерлингов: доля британской валюты за октябрь увеличилась на 0,35 процентного пункта, до 6,41 процента.

Ранее старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич заявил, что в ближайшие полгода ожидается сохранение позиции доллара против основных мировых валют, несмотря на факторы, оказывающие давление на валюту США. «Следующий раунд укрепления доллара можно ожидать по мере активизации дискуссии о начале повышения ставки ФРС во второй половине 2022 года», — отметил эксперт.