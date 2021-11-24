Близкие госпитализированного создателя «Кинотавра» рассказали о его состоянии

Представительница Марка Рудинштейна опровергла сообщения об инсульте у продюсера

Российский продюсер Марк Рудинштейн, создатель кинофестиваля «Кинотавр», находится в больнице после перенесенного инфаркта. Об этом его представительница заявила «Интерфаксу» в среду, 24 ноября.

Собеседница агентства опровергла сообщения о том, что продюсер помимо инфаркта перенес инсульт. «Я не знаю, кто распространяет эту информацию, он в больнице с прошлого вторника, врачи продолжают лечение», — отметила она.

Гражданская жена Рудинштейна Наталья рассказала News.ru, что медики борются за жизнь продюсера.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Рудинштейн перенес инсульт после перенесенного неделю назад инфаркта миокарда. Отмечалось, что продюсер якобы не реагирует на внешние раздражители.

Помимо «Кинотавра» Марк Рудинштейн выступил создателем премии «Золотой овен». Он является заслуженным работником культуры.