В Петербурге отреагировали на снос части города ради российского мегапроекта

Возможный снос дореволюционных домов ради строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург обеспокоил жителей Северной столицы. Большинство горожан негативно отреагировало на расселение из-за одного из главных российских мегапроектов, пишет «Фонтанка».

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С июля 2022 года по февраль 2023-го разрушить без восстановления планируют здания на Фарфоровском Посту — четыре жилых и одно административное, принадлежащее РЖД. Из-за близости к путям часть квартир от организации получили в этом микрорайоне работники железной дороги. На месте зданий планируют построить платформу для ВСМ, по которой преодолеть расстояние между крупнейшими городами можно будет за 2 часа 15 минут.

Горожане боятся лишиться жилья или быть переселенными в пригород Санкт-Петербурга, как это произошло с собственниками квартир в аварийных домах. Многие из них зависят от инфраструктуры, включая детские сады и школы. Другие переживают, что не смогут навещать больных родственников.

Однако в РЖД обещают выделить петербуржцам денежную компенсацию. Суммы будет достаточно для покупки квартиры с аналогичным метражом в районе, где они сейчас проживают. Тем не менее не всех горожан устраивает такой расклад. «Здесь жили наши бабушки, это уникальное место, которых в городе практически нет. Даже если мы и согласны на достойное переселение, то не согласны на уничтожение истории», — заявила жительница одного из домов под снос.

Против сноса построек выступают и градозащитники. Они предложили признать квартал историческим памятником и сделать его нежилым. Однако Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) им отказал, а в РЖД сочли это невозможным — дома расположены слишком близко к железной дороге.

Раннее масштабный проект ВСМ обсудили на совете по сохранению культурного наследия. По плану разработчиков, для строительства терминала придется снести здания в районе Лиговского проспекта, ТРЦ «Галерея», железной дороги и Транспортного переулка. В другой части города под возведение платформы задумали разрушить пять дореволюционных домов на Фарфоровском Посту и сам вокзал «Фарфоровская» — в отличие от объектов в центре, эти постройки не охраняются городскими властями.