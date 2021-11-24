«Спартак» дважды забил в первом тайме матча против «Наполи» в Лиге Европы

Футболисты «Спартака» забили два гола в ворота «Наполи» в первом тайме матча ЛЕ в Москве

Московский «Спартак» дважды забил в домашнем матче группового этапа Лиги Европы против итальянского «Наполи». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Красно-белые ушли на перерыв с преимуществом в два мяча. Счет уже на третьей минуте открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. Он успешно реализовал пенальти. На 28-й минуте он оформил дубль.

Встреча пятого тура группового этапа ЛЕ проходит в Москве на стадионе «Открытие-Арена». Перед матчем стало известно, что против «Наполи» не сможет сыграть атакующий хавбек хозяев Зелимхан Бакаев. Игрок почувствовал дискомфорт на предматчевой тренировке.

В первом матче между командами «Спартак» сумел одержать победу в гостях. Тогда дублем отметился нидерландский хавбек красно-белых Квинси Промес. Встреча в Италии завершилась победой москвичей со счетом 3:2.

Спартак замыкает турнирную таблицу группы C с четырьмя очками в активе. Однако победа над «Наполи» позволит команде Руя Витории набрать семь очков и обойти итальянцев за счет преимущества в очных встречах.