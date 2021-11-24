Названы сроки действия государственной регистрации вакцины «Спутник M»

Регистрационное удостоверение вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник M» будет действовать в течение пяти лет — до 24 ноября 2026 года, говорится в данных, опубликованных на сайте государственного реестра лекарственных средств Минздрава России.

«Дата регистрации: 24 ноября 2021 года. Дата окончания действия: 24 ноября 2026 года», — указано в реестре.

Ранее в Минздраве раскрыли подробности о применении вакцины. Отмечается, что по итогам клинических исследований она показала высокую эффективность и безопасность. По данным ведомства, вакцина для подростков создана на той же платформе, что и российский препарат от коронавируса «Спутник V». Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21-дневный срок. Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что вакцинироваться будут дети при согласии родителей или самого несовершеннолетнего, если ему больше 15 лет.