Подозреваемому в наезде на людей в США пригрозили пятью пожизненными сроками

Водителю, подозреваемому в наезде на участников рождественского парада в американском штате Висконсин, грозит пожизненное заключение по каждому из пяти пунктов обвинения. Его обвиняют в умышленном убийстве первой степени. Об этом пишет CNN со ссылкой на суд округа Уокешо.

39-летнего Даррела Брукса привлекают за убийство пятерых человек. За освобождение подозреваемого до суда прокурор запросил залог в размере пять миллионов долларов.

При этом, во время слушаний стало известно еще об одной жертве — погиб ребенок. В связи с этим прокурор уточнил, что обвинение может быть расширено.

Красный внедорожник на большой скорости въехал в толпу участников рождественского парада в Уокешо 22 ноября. В результате погибли минимум 5 человек и еще 40 пострадали. Полиция города успела задержать подозреваемого. По словам очевидцев, преступник дейстсовал намеренно, направляя автомобиль на прохожих. Однако полиция США отказалась связывать инцидент с терроризмом