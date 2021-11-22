Несколько человек погибли в результате наезда машины на толпу в США

В американском штате Висконсин несколько человек погибли под колесами машины в Уокеше, среди пострадавших 11 взрослых и 12 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию.

«Приблизительно в 16:39 (01:39 мск) красный внедорожник протаранил участников рождественского парада», — сообщил глава полиции Дэн Томпсон, выступление которого транслировали американские телеканалы.

«Были смертельные случаи, мы не можем сообщить подробнее», — сказал он. Другой представитель полиции сообщил, что пострадали более 20 человек: 11 взрослых и 12 детей, их доставили в больницы.

Томпсон заявил, что полицейским удалось задержать человека, представляющего интерес для следствия.