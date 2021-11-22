Полиция США отказалась связывать с терроризмом наезд на людей в Уокешо

Полиция США заявила, что наезд на людей на параде в городе Уокешо не связан с терроризмом

Полиция США отказалась связывать с терроризмом наезд на людей в городе Уокешо (штат Висконсин). Об этом сообщил глава полиции города Дэн Томпсон, передает РИА Новости.

«Мы уверены, что это был единичный инцидент, он не связан с терроризмом», — заявил Томпсон. Он добавил, что подозреваемый «скрывался с места домашнего конфликта».

Красный внедорожник на большой скорости въехал в толпу участников рождественского парада в Уокешо 22 ноября. В результате погибли минимум 5 человек и еще 40 пострадали. Полиция города успела задержать подозреваемого.