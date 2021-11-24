Активисты запишут ролики о культурных традициях Удмуртии для иностранцев

Активисты снимут ролики о культуре и традициях Удмуртии для иностранных туристов

В Удмуртии активисты молодежной организации «Куара» запишут специальные видеоролики для иностранных туристов. Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на пресс-службу Дома дружбы народов региона.

Как отмечается, видео будут посвящены культурным традициям и нормам Удмуртии. В частности, их авторы расскажут о традициях и быте разных народов, проживающих на территории республики, о распространенных в регионе религиях, а также о правилах поведения, которым необходимо следовать в общественных местах.

Кроме того, создатели планируют дополнить свои ролики текстами, инфографикой и фотоснимками. В дальнейшем все материалы разместят на различных интернет-площадках, где познакомиться с ними смогут все желающие.

Уточняется, что активисты «Куары» уже приступили к съемкам. В работе им также помогают представители национально-культурных объединений республики.