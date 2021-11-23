В Удмуртии отметят Всемирный день пельменя

В Удмуртии в начале 2022 года отметят Всемирный день пельменя этногастрономическим фестивалем. Об этом сообщает портал «Национальный акцент» со ссылкой на Министерство по делам национальностей республики.

Как уточняется, мероприятия будут проходить в регионе с 7 по 12 февраля следующего года. При этом концепция праздника на данный момент еще находится в разработке, пояснили в ведомстве.

Фестиваль по случаю Всемирного дня пельменя проводится в Удмуртии с 2015 года и уже становился призером национальных премий Russian Event Awards и Eventиада Awards. Главной целью мероприятия является развитие позитивного имиджа республики и пропаганда удмуртской культуры.

В июне в поселке Комсомольский Самарской области прошли соревнования по лепке пельменей «Пельмениада». Сообщалось, что в ходе них россияне установили сразу два рекорда: по скоростной лепке пельменей и по лепке самого миниатюрного пельменя.