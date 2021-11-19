Зимний фестиваль «Берингия» на Камчатке получил президентский грант

Фестиваль «Берингия» на Камчатке получил президентский грант в размере 10 миллионов рублей

Камчатский зимний фестиваль «Берингия» получил президентский грант в размере почти 10 миллионов рублей. Деньги пойдут на организацию культурной составляющей мероприятия, сообщается на сайте правительства Камчатского края.

Губернатор региона Владимир Солодов добавил, что средства также выделят на расширение проекта «Берингия — лицом к лицу с Севером».

В рамках фестиваля на Камчатке состоится 300-километровая квалификационная гонка на собачьих упряжках «Avacha RACE», а также детская гонка погонщиков «Дюлин». Во всех точках гонок пройдут выставки, представления и показы тематических фильмов. Фестиваль начнется 19 февраля 2022 года.

«Берингия» получила статус официального праздника Камчатского края в 2010 году.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском музее имени Гродекова с 20 ноября начинает работать выставка «Ковры Приамурья», на которой будут представлены около 60 выполненных в период с 1941 по 2012 годы изделий из собраний музеев Дальнего Востока.