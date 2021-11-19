В Хабаровске пройдет выставка ковров приамурских народов

В Хабаровском музее имени Гродекова с 20 ноября начинает работать выставка «Ковры Приамурья», на которой будут представлены около 60 выполненных в период с 1941 по 2012 годы изделий из собраний музеев Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте министерства культуры Хабаровского края.

Выставка «Ковры Приамурья» — часть проекта, первым этапом которого было издание в 2020 году альбома-каталога «Ковры коренных народов Амура и Сахалина» из собраний музеев Дальнего Востока России. Вторым этапом в 2021 году стала выставка в Российском этнографическом музее в Санкт-Петербурге, Областном краеведческом музее в Иркутске и в настоящее время — в краевом музее Гродекова. Проект завершится в 2022 году — экспозиция посетит Комсомольск-на-Амуре и Южно-Сахалинск.

«Коренные народы Хабаровского края —нанайцы, ульчи, нивхи, удэгейцы, негидальцы, орочи, эвены, эвенки — создали на своей земле уникальную художественную культуру. Одной из наиболее ярких и разнообразных ее форм являются ковры», — сказал генеральный директор музея Иван Крюков. Для изготовления изделий используют текстиль, мех, птичьи шкурки, кожу рыб, ровдугу, прутья камыша.

Выставка состоит из двух разделов: «Текстильные ковры» и «Меховые и кожаные изделия». В первом представлены ковры, выполненные в техниках аппликации, вышивки, мозаики и плетения из полос ткани. Во второй помимо изделий из меха оленя и других таежных зверей, входят и произведения, изготовленные из птичьих шкурок и кожи рыб. Выставку дополняют предметы быта.

В выставочном проекте принимают участие семь музеев Дальнего Востока: Хабаровский краевой музей Гродекова и Дальневосточный художественный музей (Хабаровск), Музей изобразительных искусств (Комсомольск-на-Амуре), Городской краеведческий музей (Комсомольск-на-Амуре), Музей истории Дальнего Востока им. Арсеньева (Владивосток), Амурский краеведческий музей (Амурск), Районный краеведческий музей (село Богородское Ульчского района).

Выставка будет работать до 10 января 2022 года.