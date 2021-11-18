В Казани откроется персональная выставка живописца Рината Ханафеева

В Казани 18 ноября откроется персональная выставка Рината Ханафеева «Кайту» («Возвращение»). Живописец из Чистополя, который долгое время жил в Киргизской Республике, рассказал о своем желании вернуться к своим истокам в беседе с ИА «Татар-информ».

Художник рассказал, что переехал вместе с семьей в Кыргызстан, когда его отцу предложили там работу. На тот момент Ханафееву было семь лет. «Там я окончил школу, художественное училище, работал художником театра, стал членом Союза художников Кыргызстана, — добавил он, отметив, что однажды приехал в родной Чистополь на пленэр и ему там понравилось. — Это моя родина. Я очень соскучился».

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«В данный момент я привез казанцам, чистопольцам и всей республике персональную выставку. Решил вернуться на свою родину», — признался он, добавив, что хочет «быть нужным своему народу» и работать дальше.

Рассказывая об авторе представленных на выставке работ, первый заместитель председателя Союза художников РТ Мударис Мингазов назвал Ханафеева живописцем с мировым именем. «В Киргизии он очень известный художник, участник многих больших выставок», — подчеркнул он.

Отмечается, что на выставке будет представлено 43 работы Ханафеева. Мингазов отметил, что большее число картин не поместилось бы в экспозицию зала.

Ознакомиться с творчеством художника можно будет до 2 декабря.

Ранее сообщалось, что в музейно-выставочном центре Забайкальского края 16 ноября начала работу традиционная ежегодная выставка детского рисунка «Красота Божьего мира». В этом году темой стала эпоха правления Петра I глазами детей. Показ стал итогом одноименного конкурса, состоявшегося в рамках регионального этапа XXX Международных Рождественских образовательных чтений, посвященных 350-летию со дня рождения императора Петра I.