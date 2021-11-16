В Калуге открылась выставка о промышленном туризме

В Калуге открылась выставка фотографа Антона Забродского «Искусство от промышленности». Об этом сообщает ИА REGNUM.

Экспозиция доступна в туристско-информационном центре «Калужский край», расположенном в одном из корпусов Гостиного двора. Она будет открыта ежедневно с 9:00 до 18:00 до конца 2021 года.

«Мне кажется, что экспозиция получилась очень интересной и емкой. Хотя довольно сложно было отобрать фотографии для выставки, так как у Антона очень много классных работ, посвященных именно промышленному туризму нашего региона. Подобные мероприятия, как выставки, так и туры на промышленные предприятия, способствуют раскрытию туристического потенциала региона с новой стороны. Надеюсь, что выставка "Искусство от промышленности" понравится и калужанам, и нашим туристам», — отметила туристско-информационного центра «Калужский край» Татьяна Каледина.

Сам фотограф в беседе с изданием «Калужские Губернские Ведомости» заявил, что сейчас наблюдается тренд на промышленный туризм, а людям «становится интересно посещать не только достопримечательности, но и посмотреть, как собирают грузовики Volvo, как производят цемент».