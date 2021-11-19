В Дальневосточном художественном музее в Хабаровске открылась выставка китайского фарфора «Вечная юность древних традиций», она продлится до 28 ноября. Об этом сообщается на сайте министерства культуры Хабаровского края.

Смысловым центром выставки стали изделия из центра керамического производства Китая города Цзиндэчжэнь — первые керамические фабрики появились там более 2 тысяч лет назад. В настоящее время их в городе насчитывается более 4 тысяч.

Как добавили в минкультуры, современные художники-керамисты при изготовлении изделий исходят из лучших национальных традиций и широко используют в своем творчестве жанр «цветов и птиц», бытовые сцены, пейзаж. Рисунки на вазах имели особый смысл. Так, две утки означают дружбу и семейное счастье, скала — долголетие, а цветущая слива — удачу в новом году.

На выставке также будут представлены фотографии Григория Туриянского, сделанные во время путешествия по провинциям Китая.

Ранее сообщалось, что после окончания пандемии китайских туристов захотели привлечь в Россию при помощи эко-и агротуризма. В рамках «зеленого маршрута» китайским туристам предложат проехать по российским деревням, чтобы «почувствовать тишину и спокойствие природы» — они смогут заняться охотой, рыбалкой и научиться готовить блюда по местным рецептам.