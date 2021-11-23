В Татарстане рассказали о подготовке к фестивалю «Балкыш»

Отборочный тур фестиваля исполнителей среди ветеранов «Балкыш» («Сияние») стартует в Татарстане в марте 2022 года. Соответствующее решение было принято в ходе заседания оргкомитета фестиваля, уточнил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. Его слова приводит ИА «Татар Информ».

Рассказывая о подготовке к мероприятию, Мухаметшин отметил, что ежегодный фестиваль завоевал популярность среди жителей региона и занял важное место в культурной жизни республики.

«Фестиваль "Балкыш" — уникальный проект для людей старшего возраста, настоящий праздник для наших ветеранов, который они с нетерпением ждут каждый год», — подчеркнул он, добавив, что следующий фестиваль, который станет уже десятым по счету, планируют посвятить 35-летию образования Организации ветеранов Татарстана.

Ранее сообщалось, что камчатский зимний фестиваль «Берингия» получил президентский грант в размере почти 10 миллионов рублей. Губернатор региона Владимир Солодов добавил, что средства также выделят на расширение проекта «Берингия — лицом к лицу с Севером».