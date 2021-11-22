В Краснодаре установили арт-объект из мусора в виде хамелеона

В Краснодаре в рамках фестиваля «АРТ-неделя» появилась скультпура хамелеона из мусора

В Краснодаре, на улице Береговой, появилась скульптура из пластиковых и металлических отходов в виде хамелеона. Об этом пишут «Кубанские новости».

Созданием и установкой арт-объекта занимались участники творческой студии Stena Club. Уточняется, что хамелеона сделали из мусора, собранного в ходе экологической акции в рамках фестиваля «АРТ-неделя».

По словам организаторов, они решили превратить формат обычного субботника в акт искусства. «Почему Арт-объект хамелеон? Хамелеон — ящерица, которая никогда не будет жить в загрязненной среде. Мы желаем каждому создавать и сохранять чистую "среду" вокруг себя», — пояснил «Молодежный центр развития личности» в своем Instagram-аккаунте.

Ранее в ноябре в парке имени Кирова в Ижевске появился новый арт-объект на спортивную тематику — бронзовая скульптура в виде юноши, который держит в руках ракетку. На подножии монумента выбита цитата американского теннисиста, первого в истории обладателя «Большого шлема» Дона Баджа: «Когда игра перестает быть забавой — вырежи струны из своей ракетки».